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02 Aralık 2017 16:55

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Mithat Sevin:

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Mithat Sevin, ücretli öğretmenlerin asgari ücretten daha aşağıda bir ücrete mahkum edilmesinin haksızlık ve adaletsizlik olduğunu söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Mithat Sevin:

02 Aralık 2017 16:55


Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılan Eğitim-bir-Sen Genel Başkan Mithat Sevin, kendilerinin sadece sivil toplum örgütü, sendika değil, ülkenin bir çimentosu olduklarını söyledi.


Sevin, ücretli öğretmelere kadro verilmesinin yerine maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Milli Eğitim Bakanımıza bir televizyon programında gelen soruyu sunucu sordu, ücretli öğretmenleri kadroya geçirmeyi düşünüyor musunuz. Milli eğitim Bakanımızın cevabı, evet beş yıl süreyle ücretli öğretmenlik yapmış öğretmenlikte deneyim kazanmış arkadaşlarımızı KPSS sınav puanı olmaksızın doğrudan mülakata alarak onlardan atama yapacağız. Üçüncü Toplu Sözleşmede bantladığımız 4-C’li personeli hala kadroya alamayan bir yapının, 4-C’lileri hala umutla bekleten sürecin ücretli öğretmenlere kadro vermesini mümkün görmüyoruz. Ve bunu da doğru bulmuyoruz. Siz eğer yapacaksanız önce ücretli öğretmenlere insanca yaşayabilecekleri ücreti verin. Asgari ücretten daha da aşağıda ücretli öğretmenlerimizi bir ücrete mahkum etmekten vazgeçin. Onları 30 gün SSK pirimi ödeyerek tam zamanlı SSK’lı yapın. Belki yapacağınız bu çalışmalar, bu girişimler bu ücretli öğretmenlerimiz için çok daha hayırlı, çok daha uğurlu olacaktır. Ücretli öğretmenlerimizin kadrolu olarak atanmasına karşı olduğumuz anlamı çıkartılmasın. Biz önce öğretmenleri öğretmenler olarak değerlendiriyor. Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz diyoruz” kelimelerini kullandı.


Genişletilmiş İl Divan Toplantısında Başkan Eğitim-bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin seçilirken üyeliklere ise Eğitim-Bir-Sen Hatay 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Bayraktar, Eğitim-bir-Sen Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Sedef, Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Memur-Sen Başkanı Ahmet Gök, Kadın Kolları 1 Nolu Şube Başkanı Emel Tümkaya, 2 Nolu Şube Kadın Kolları Başkanı Serpil Özparlak seçildi.




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