Ekmek israfına dikkat çektiler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ilkokul ve anasınıfı öğrencileri ekmek israfına dikkat çekmek için okul formalarıyla fırın tezgahının başına geçti, hamur açtı, ekmek pişirerek fırın işçiliği yaptı.

Karakese İlkokulu Müdürü Mustafa Erden, sınıf öğretmeni İbrahim Gök ve anasınıfı öğretmeni Nurcan Yılmaz'ın eşliğinde bir araya gelen minik öğrenciler, ekmek israfına dikkat çekmek adına proje kapsamında ekmek üretimi yapan fırınları ziyaret etti.

Üzerlerine taktıkları önlükler ile tezgahın başına geçen minik öğrenciler, unu hamur haline getirmeyi, ekmek yapmayı öğrenerek, hamur açtılar. Hamurlarına şekil veren öğrenciler daha sonra ekmeklerinin pişirilmesini izlediler.

Okul müdürü Mustafa Erden, "Buraya geliş amacımız hem çocukların ekmeğin yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrenmesini sağlamak hem de öğrencilerimiz ile birlikte ekmek israfına dikkat çekmek istedik" dedi.

Anasınıfı öğretmeni Nurcan Yılmaz öğrencilerin ekmek yapımını uygulamalı olarak eğlenceli bir şekilde öğrendiğini belirti.

Projeden sorumlu sınıf öğretmeni İbrahim Gök ise, "Toplumumuzda ve öğrencilerimizin hayatları boyunca tasarruf bilinci oluşturmak için proje kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.