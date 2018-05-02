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02 Mayıs 2018 10:30

’Ekşi ışkın’ yeni fenomen oldu

Hatay’da doğadan topladığı ’dağ muzu’ olarak da bilinen ’ekşi ışkın’ları iştahla yerken çektiği videosuyla sosyal medyada fenomen olan çoban, Türkiye’nin her yerinden vatandaşların kendisini arayarak ekşı ışkın göndermesini istediklerini söyledi.

’Ekşi ışkın’ yeni fenomen oldu

02 Mayıs 2018 10:30


Hatay’ın Hassa ilçesinde çobanlık yapan Ali Kuşçu, dağ muzu olarak da bilinen ekşi ışkın yerken kendi videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı.


Kuşçu’nun, ’eşkışkın’ olarak telaffuz ettiği ekşi ışkını iştahla yemesi ve konuşma aksanı, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görmesine neden oldu.


Doğada mevsimsel olarak kendiliğinden yetişen ekşi ışkının çoğu hastalığa faydalı olduğunu da söyleyen Kuşçu’nun videoları yüz binlerce vatandaş tarafından izlendi.


Ali Kuşçu, videonun paylaşım rekorları kırması üzerine fenomen olmayı beklemediğini belirterek, “İnsanlardan çok ilgi görüyorum. Milyonlarca insana ulaştı ve ekşi ışkını öğrendi insanlar. Sürekli arıyorlar, gönderebildiğim kadar gönderiyorum ama yetişemiyorum. Memleketimizin de tanıtımını yapmış olduk, ekşi ışkının da” ifadelerini kullandı.




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