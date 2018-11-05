Eli demir parmaklıklara sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okulun bahçesinde eli demir parmaklıklara sıkışan lise öğrencisi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'ndeki Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana gelen olayda bir öğrenci, okulun bahçe duvarının üzerine çıkarak demir korkulukları geçerek dışarı çıkmak istedi. Korkulukları geçmek istediği sırada dengesini kaybeden öğrencinin eli demir parmaklıklara saplandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından demir parmaklıklar kesilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Eline saplanan demirin çıkartılması için öğrenci sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.