Emekli müdür yardımcısına duygulandıran sürpriz

Hatay'ın İskenderun ilçesinde imam hatip okullarının 67. kuruluş yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte İmam Hatiplerin Dünü ve Bugünü konulu film izletildi.

Etkinlikte İskenderun İmam Hatip Lisesinin emekli müdür yardımcısı Osman Yıldırım, imam hatipli olan öğrencilerin çok şanslı olduklarını söyledi. Yıllarca Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, imam hatip mezunu insanlara Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu söyledi.

Bu arada, okul müdürü Ramazan Çakır, emekli müdür yardımcısı Osman Yıldırım tarafından mezun edilen ve bugün her biri farklı meslek kollarında olan öğrencileri okula davet edip bir sınıfa topladı.

Ortaokul öğrencilerinin dersine misafir öğretmen olarak derse giren emekli müdür yardımcısı Osman Yıldırım karşısında yıllar önce mezun ettiği öğrencilerini görünce duygulu anlar yaşadı. Doktor, müftü, mühendis, mali müşavir, öğretmen ve çeşitli meslek dallarındaki öğrencilerini gördüğü için duygulanan Osman Yıldırım, buluşmayı organize eden Çakır'a ve mezun ettiği öğrencilerine teşekkür etti.