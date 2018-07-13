Emine Hatun Tuna Balkan Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak

Gençler Avrupa Şampiyonu Emine Hatun Tuna, Bursa’da yapılan Büyükler Atletizm Pist Şampiyonası’nda 5000 metrede Türkiye 2.si oldu. Tuna bu başarısının ardından 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde Bulgaristan’da yapılacak Büyükler Balkan Şampiyonası’nda mili formayı giyme hakkını elde etti. Tuna, 5000 metrede 15 dakika 40 saniyelik barajı aşarsa 7-12 Ağustos 2018 Tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Milli Antrenörler Abdulmecit Ölçer ve Senem Ölçer genç sporcuya başarılar diledi. Antrenörler, “Bu zorlu çalışmalarımızda yanımızda olan ve bize destek olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Cemil Şensöz’e sponsorumuz Doktor Umut Emin Abdulhayoğlu’na ve stadyumda bize her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan Antakya Atatürk Stadyumu şefi İbrahim Arıkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler.