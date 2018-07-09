En güzel künefe atmak için yarıştılar

Künefe atma yarışmasının jüri üyeliklerini Mustafa Kemal Sebzeci, Mustafa Çolakoğlu ve Tuğçe Dilem yaptı. Meclis Künefe Cafe’nin künefe ustaları tarafından hazırlanan tepsilerin atıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Künefeleri en yükseğe atmalarının yanında estetik hareketler ile sağlam bir biçimde döndüren yarışmacılardan İsa Ayrancı birinci olurken, Necla Keser ikinci, İbrahim Yücedal üçüncü oldu.

Birincilik ödülünü kazanan İsa Ayrancı’yı tebrik eden işletmenin Müdürü Ahmet Acemoğlu, gram altın ödülünü takdim etti. Necla Keser ve İbrahim Yücedal’ın da ödülleri verildi.

İlk defa gerçekleştirdikleri “En Güzel Künefe Atma” yarışmasını geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Acemoğlu, yarışmaya ilginin bekledikleri gibi olduğunu söyledi. Acemoğlu, herkesi köy sütü ile sunum yaptıkları geleneksel ev yapımı künefe lezzetini tatmaya beklediklerini belirtti.