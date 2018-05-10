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10 Mayıs 2018 10:33

Engelliler Haftası için uluslararası klip hazırladılar

Hatay’da ilkokul öğrencileri sınıf öğretmenlerinin öncülüğünde, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla uluslararası video klip hazırladı.

Engelliler Haftası için uluslararası klip hazırladılar

10 Mayıs 2018 10:33


Dörtyol ilçesinde Karakese İlkokulu sınıf öğretmeni İbrahim Gök ve 100. Yıl İlkokulu sınıf öğretmeni Hülya Kartal’ın organize ettiği video klipte Hatay’dan Samsun’a, Hakkari’den İstanbul’a Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler “engellilere saygı insanlığa saygı demektir” diye haykırdı.


Klipte, öğrenciler Hatay’da yaşayan olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu Nazmiye Muratlı’yı ziyaret etti.


Öğrencilere teşekkür eden şampiyon Muratlı, "Engelliler Haftası bizim için çok önemli. Sadece belki o gün hatırlanıyoruz ama biz engelli olduğumuza kesinlikle inanmıyoruz. Gördüğünüz gibi sağlıklı insanların kaldırabileceği kiloları kaldırarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandırabiliyoruz” dedi.


Paralimpik Dünya Halter Şampiyonu Nazmiye Muratlı, yarışma programıyla ünlü olan görme engelli Bilal Göregen, Litvanya, Arnavutluk ve Azerbaycan gibi ülkelerden öğrencilerin de rol aldığı video klipte sesli olarak ve işaret dili ile engelliler haftası kutlandı.




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