Engelsiz bir hayat için yürüdüler

Vakıflı Mahallesi’ndeki etkinlikle ilgili açıklama yapan Simurg Engelsiz Hayatlar Derneği Başkanı Nazire Berigel, ”Bizler bu derneği sizlerle birlikte kurduk. Amacımız engelli bireylerin en büyük eksiği olan spor dallarında çalışma yapmak. İlk faaliyet göstereceğimiz spor dalı yüzme sporu olacak. Samandağ Belediyesi engelli danışma ve dayanışma merkezi ile işbirliği yaparak engellilere yönelik yüzme sporu kursunu ücretsiz olarak vereceğiz. Samandağ Belediye Başkanımız Mithat Nehir her anlamda bizlere destek oldu. Samandağ Belediye Başkanımıza engelli bireyler ve aileleri adına teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız ile engelli bireyler katıldı.

Vakıflı Mahallesi’nde gerçekleşen doğa yürüyüşünün ardından etkinlik, kahvaltıyla son buldu.