Enver Yavaş Hentbol milli takıma seçildi

27 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Alanya'da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Hentbol Şampiyonası Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı'nın sporcularından Enver Yavaş “milli sporcu” unvanını almaya hak kazandı.

Enver Yavaş, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 20-22 Eylül 2018 tarihinde Giresun'da düzenlenecek, Hentbol U18 Yaş Erkek Milli Takım kampına katılacak.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, ilçedeki sporcuları her zaman destekleyerek yanlarında olduklarını ifade ederek, “Spora verdiğimiz desteklerin meyvelerini almaya devam ediyoruz. Altınözü'nde görevde olduğum 20 aylık süre zarfında spora ve sporcuya desteğimiz hep sürdü. Başta sporcumuz Enver Yavaş olmak üzere Antrenörü Savaş Yüksek'e ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Ahmet Zümre'yi kutluyorum. Milli takıma seçilen sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.