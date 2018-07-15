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15 Temmuz 2018 16:03

Erhan Aksay’da yarı finalistler belli oldu

Hatay’da 34.

Erhan Aksay’da yarı finalistler belli oldu

15 Temmuz 2018 16:03

’cüsü düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvalarında yarı finalistler belli oldu.


Türkiye’nin en uzun soluklu ve Hatay’ın en prestijli spor organizasyonu olan Erhan Aksay Turnuvalarında finale doğru yaklaşılıyor. Ekincispor, Nişrinspor, Akademi Hastanesi ve Aydınlıkevler çeyrek final mücadelelerinde rakipleri devirerek yarı finale hak kazandılar.


Çekişmeli anlara sahne olan turnuvaların Antakya ayağında yarı final ilk mücadelesi olan Ekincispor-Nişrinspor maçı 16 Temmuz Pazartesi günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Esentepe Futbol Sahasında oynanacak. Bir diğer yarı final maçı ise Akademi Hastanesi ve Aydınlıkevler arasında 17 Temmuz Salı günü yine Esentepe Futbol Sahasında oynanacak. İki karşılaşmada saat 19.30’da başlayacak.




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