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18 Temmuz 2018 16:47

Erkek ayakkabılarının yüzde 35’i Hatay’da imal ediliyor

Hatay Valisi Erdal Ata, üretilen erkek ayakkabılarının yüzde 35’ini imal eden Hatay’da dericilik sektörünün önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Erkek ayakkabılarının yüzde 35’i Hatay’da imal ediliyor

18 Temmuz 2018 16:47


Vali Ata, Antakya’daki bir dericilik firmasının işleme tesisinde incelemede bulundu. Vali Ata burada yaptığı değerlendirmede, ülkede üretilen erkek ayakkabılarının yüzde 35’ini imal eden Hatay’da dericilik sektörünün önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, sektörün gerek deri temini ve işleme aşamaları, gerekse çalışma ortamlarının hijyeni ve atıkların bertaraf edilmesi konularının ciddiyetle ele alınması gereken hususlar olduğunu belirtti.


Vali Ata, Hatay’da özellikle ayakkabıcılık sektöründe kullanım alanı bulan deri ürünlerinin işlendiği tesislerden biri olan tesisin sahibi A. Murat Balıkçı’dan sektörün ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.




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