Ermeni asıllı Türk vatandaşları sandık başında

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı Mahallesi’nde yaşayan seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başladılar.

Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun, 16 Nisan’ın aynı zamanda Hıristiyanların Paskalya Bayramı olduğunu belirterek, Anayasa Değişikliği Referandumu halk oylamasında aynı mahalledeki seçmenlerin genelinin sabah saatlerinde yapılan ayin sonrasında oylarını kullandıklarını söyledi. Kartun, "Köyde resmi olarak 102 seçmenimiz vardır. Ama tabi bu 102’nin içinde 18 seçmenimiz bir kısım öğrenci, bir kısım da İstanbul ve yurt dışında olduğundan dolayı toplam 80 ya da 90 arasında bir oy kullanımı olacaktır. İnşallah huzurlu iyi bir seçim olur, memleketimize hayırlı olur. Gayet güzel geçiyor. Bugün 16 Nisan aynı zamanda bizim Hıristiyanların paskalyasıydı. Sabahleyin erkenden oylarımızı kullandı bir kısmımız, bir kısım da bayramdan sonra, öğleden sonra son oylarını da kullandıktan sonra inşallah hayırlısı olacak memleketimize bu referandum. Huzur içinde geçmesini bekliyoruz. İnşallah barış içinde hiçbir sıkıntı olmadan güzel bir seçim olur" dedi.