Erzin Belediyespor’da hedef lige galibiyetle başlamak

Lig 1. Grup’ta mücadele eden Erzin Belediyespor, ligin ilk maçına galibiyetle başlamak istiyor.

Turuncu beyazlı ekibin Teknik direktörü Mehmet Fatih Yılmaz, ligin ilk haftasında kendi evlerinde Kozan Belediyespor’u ağırlayacaklarını belirterek, seyirci ve saha avantajını iyi değerlendirerek, ilk karşılaşmayı kazanarak lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Erzin Belediyespor yönetimi ise pazar günü saat 16.00’da Erzin Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı’nda Kozan Belediyespor ile oynanacak karşılaşmaya spor severleri ve taraftarları davet etti.