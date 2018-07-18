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18 Temmuz 2018 13:12

Erzin Belediyespor’da Teknik Direktör Mehmet Fatih Yılmaz oldu

Spor Toto 3.

Erzin Belediyespor’da Teknik Direktör Mehmet Fatih Yılmaz oldu

18 Temmuz 2018 13:12

Lig 1. Grup’ta mücadele eden Erzin Belediyespor’da teknik direktörlük görevine Mehmet Fatih Yılmaz getirildi.


Kulüp Başkanı Murad Ergörün, Teknik Direktör Mehmet Fatih Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep doğumlu 53 yaşındaki Mehmet Fatih Yılmaz, geçmiş yıllarda da Erzin Belediyespor’u çalıştırmıştı.


Baykan Ergören, yaşadıkları tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen yeni sezona hazırlanacaklarını belirterek, "İlk etapta Teknik Direktör Fatih Yılmaz ile anlaştıktan sonra hocamızın ve yönetimin çalışmaları ile oluşturduğumuz 25 futbolcu ile bugün İçmeler Belediye Tesislerinde akşam yemeğinde toplanarak sezonu açacağız. Yaşadığımız sıkıntılı günlerde, ilçemizin bölgemizin değerli iş adamlarının gösterecekleri ilgi ve destekle, her zaman bizlerin heyecanını canlı tutan muhteşem taraftarımızın hiç kaybetmediği inancıyla tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca en sıkıntılı dönemimizde yine verdiği destekle kulübümüze can suyu veren Belediye Başkanımız Kasım Şimşek’e teşekkür ederiz" dedi.




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