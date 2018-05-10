Erzin Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışında konuşan Erzin Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Orkun Akıl, halk eğitim merkezinin, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde olan veya herhangi bir sebeple bırakmış zorunda kalmış bireylere, gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için onların; istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini tamamlayacak nitelikte kurslar açarak hizmet verdiğini belirtti.

Yıl içerisinde açılan ve devam eden 227 kurs ile yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verdiklerini söyleyen Akıl, “Okur-yazarlık oranını artırmak amacıyla açılan okuma-yazma kurslarımızın yanında el sanatları, resim, ahşap boyama, tezhip, cam füzyon, Türkçe işaret dili, bilgisayar ve okçuluk gibi birçok kurslarımızla halkımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterinin ardından serginin açılış kurdelesi kesildi ve el emeği göz nuru eserler incelendi.

Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci her stant yetkilisinden bilgi alarak teşekkür etti. Kaymakam Demirci’ye yağlı boyadan yapılmış Erzin’in sembolü olan portakal çiçeği tablosu hediye edildi.