Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bin 750 dönümü kapsayan Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli törenle atıldı.

Hatay Valisi Erdal Ata, törende yaptığı konuşmada, 15 yıldır devam eden Erzin-Ceyhan arasındaki arsa problemini bitirerek bu düzeye geldiklerini belirterek, "Erzin-Ceyhan arasındaki çözüm kolay olmadı. İçişleri Bakanlığı'na götürdüğümüz dava, Hatay Valiliğimiz, Adana Valiliği, Ceyhan Kaymakamlığı, Erzin Kaymakamlığı ve her iki ilçenin ticaret ve sanayi odası başkanlarının katılımıyla nihayete kavuştu” dedi.

Ülkedeki işsizlik sayısını herkesin bildiğini söyleyen Vali Ata, "Bizlerden her zaman iş isteyen yüzlerce vatandaşımız var. İnşallah bu Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde bu bölgenin işsizlik oranı düşecektir. Bu bağlamda, burasının Erzinimize, Hatayımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Temel atma törenine,Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.