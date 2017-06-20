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20 Haziran 2017 11:44

Erzin’de okul müdürleri ödüllendirildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde TEOG şampiyonlarının öğrenim gördükleri okulların müdürleri başarılarından dolayı ödüllendirildi.

Erzin’de okul müdürleri ödüllendirildi

20 Haziran 2017 11:44


TEOG şampiyonları ve okul müdürleri, Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Kaymakam Demirci, başarılı olan öğrencileri tebrik ederek, “Onları ödüllendirmek maksadıyla, aileleri ve öğretmenleriyle bir ortamda bulunmalarını sağlamaktan mutluluk duymaktayız. Başarılı öğrencilerimizi her zaman destekleyeceğiz ve yanında olacağız. İlçemiz, eğitim anlamında ciddi bir yükseliş grafiğinde. Gerek Hatay’da gerekse Türkiye ortalamasının üstüne çıktık. Hatay’da 7. sıradayız. Fakat bu yeterli değil, ilk 5’e girmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Erzin eğitimde markalaşmaya doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Bu markalaşma yolunda emeği geçen öğrenci, veli ve öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.


Konuşmanın ardından TEOG şampiyonlarının öğrenim gördükleri okulların müdürlerine başarılarından dolayı plaket takdim edildi.


Ödül törenine, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Mehmet Birol, Erzin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akkaş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Asarkaya, şube müdürleri Ahmet Oran ve Erhan Kenanoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.




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