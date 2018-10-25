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Erzin'de şiddetli yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi.


Hatay'ın Erzin ilçesinde dün akşamdan beri aralıklarla yağan yağmur nedeniyle bazı okulların bahçeleri sular altında kaldı. Tarım alanlarının da sular altında kaldığı ilçede aşırı yağışlar hayatı adeta felç etti. Erzin Kaymakamı Ahlet Demirci, akşamdan bu yana etkili olan yağmur nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet verilmemesi için okulların öğleden sonra tatil edildiğini bildirdi.

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