Erzin’in kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlandı

Hatay’ın Erzin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunu 95. yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanı’nda başlayan kutlama yağmur nedeniyle Erzin Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşti.

Burada da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günü anlam ve önemini belirten konuşmayı Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek yaptı. Başkan Şimşek, konuşmasında, Erzin’in önce İngilizler ve daha sonra Fransızlar tarafından işgal edildiğini belirterek, "Avrupa’nın işgalci güçleri masa başı hesap yapmışlardı ancak hesaplayamadıkları unuttukları bir şey vardı. Büyük Türk milletinin binlerce yıllık tarihi şan ve şerefle dolu, nice devletler kurmuş mazisi vardı. Karşılarında vatansız, bayraksız, ezansız ve özgürlüksüz yaşamaktansa ölmeyi tercih eden bir millet vardı. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Kuvayi Milliye çatısı altında toplanan yüzlerce vatansever insanlarımız Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak işgalci kuvvetleri bertaraf etmişlerdir. Dörtyol’da Kara Hasan Paşa müfrezesi kurulmuş buna bağlı olarak da Erzin’de Azman Bekir, Dana Boruk, Arık Nuri, Bebek ve bu gibi kahramanlar bu kutsal mücadelede yerlerini almışlar ve düşmana karşı ilk kurşun Dörtyol’da atılmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere unun silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi.

Öğrencilerin okudukları kurtuluş şiirlerinin ardından 8 Ocak Kurtuluş Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Tören Halk Eğitim Merkezi’nin hazırladığı Halk Oyunları Ekibinin sahneledikleri oyunlarla son buldu