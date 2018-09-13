Erzinli kadınların el emeği göz nuru eserleri sergileniyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Hatay Valiliği koordinasyonunda Erzin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yürütülen, Kalkınma Bakanlığı SODES kapsamında finanse edilen “Marifetli Eller, Aydınlık Gelecekler” projesinde hayata geçen el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Gülbahar İbik, “Başkası anlatılırken sadece dinleriz ama insan kendini anlatırken yaşar, eş olur anne olur, arkadaş olur, herkese bir yoldaş olur da kendine hiçbir şey olamaz. İşte bu nedenle arayışa girer ama çekimserdir, korkaktır ve yalnızdır. Bu durumda kendine yakın olan kurs ya da aile bütçesine katkıda bulunacak işler arar. Bulduğunda güveni artar, toplumda yer edinmenin güzelliğine varır. Bende bu duygu ve düşünce içindeyim” dedi.

Kursiyerlere “Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun” şiarıyla eğitim verdiğine dikkat çeken İbik, açılan bu kurs sayesinde 80 kursiyere güven geldiğini belirterek, toplumda kadının her zaman yerini alması için bu kursların devam etmesini istediğini söyledi.

Program, 3 ayda gerçekleşen eserlerin slayt gösterisinin ardından serginin açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam etti. Daha sonra kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler, beğeniye sunuldu.

Programa Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Asarkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erhan Kenanoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Büyükoğlan'da katıldı.

Serginin Cuma günü saat 17:00'ye kadar açık olacağı belirtildi.