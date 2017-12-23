Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 15:48

Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın defnedildi

Hatay’ın Defne ilçesinde eski kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi gözyaşları arasında defnedildi.

Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın defnedildi

23 Aralık 2017 15:48


Defne ilçesinde daha önce eski eşi Hakan Kavuk tarafından evi yakılan Nurcan Yolcu (38), dün gece biri 13 yaşında kız, diğerleri 5 ile 2.5 yaşında erkek çocuklarının gözleri önünde şizofren hastası eşi tarafından bıçaklandı.


Eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Nurcan Yolcu’nun cenazesi, otopsinin ardından Armutlu Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Yolcu’nunun cenazesi kadınlar tarafından omuzlara alınarak dualar eşliğinde toprağa verildi.


Yolcu’nun yakınları, genç kadının dün iş çıkışı eski eşi Hakan Kavuk tarafından takip edildiğini ve bindiği otobüsten zorla indirildiğini belirtti. Karşı koymaya çalışan Yolcu, eski kocasının bıçaklaması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrasında çalışma başlatan ekipler Hakan Kavuk’u yakaladı. Zanlı, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
14
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç