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15 Ağustos 2018 15:24

Esnaf, dolar bozdurana Türk kahvesi dağıtıyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulup ekonomiye kazandırılması çağrısına uyarak bir kampanya düzenledi.

Esnaf, dolar bozdurana Türk kahvesi dağıtıyor

15 Ağustos 2018 15:24

Dolar ve altın bozduran vatandaşa Türk kahvesi hediye ediliyor.


Esnaf Mehmet Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak kampanya başlattı. Günlük taze kahve ve av malzemeleri satan Mehmet Öztürk, dolarlarını bozdurup getiren vatandaşlara bayram kahvesi, av ruhsatı olan vatandaşlara da av fişeği veriyor.


Öztürk, devletin aldığı bir karardan dolayı böyle bir kampanya yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, “Devletimizin yanında olmak için dolarlarını bozdurup getiren vatandaşlarımıza bayram kahvesi ve avcı arkadaşlarımıza da av fişeği hediye etme kararı aldık. Bu kampanyayı başlatma sebebimiz devletimizin yanında olmak içindir ve bu kampanyamıza Kırıkhan ilçemizde büyük talep var. Kampanyadan dolayı bizler de çok memnunuz” dedi.




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