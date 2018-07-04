Evvel Temmuz Festivalinde sevilen sanatçılar sahne alacak

Samandağ Kalkındırma Derneği ile Akdeniz Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Evvel Temmuz Festivali 11 Temmuz’da başlayacak.

4 gün sürecek olan festivalde konser verecek olan müzik grupları ve sanatçıların arasında son zamanların popüler ismi Manuş Baba da yer alacak. Konserlerde 11 Temmuz’da Kaldırım Müzik Topluluğu, 12 Temmuz’da Yüksek Sadakat, 13 Temmuz’da Mazlum Çimen, 14 Temmuz’daki final gecesinde Samandağ Belediyesi katkılarıyla şarkıcı Manuş Baba sahne alacak.