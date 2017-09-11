EXPO 2021 tanıtım toplantısı

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tanıtılması adına yaptığı girişim sonrasında 2017 Ocak ayında alınan dünyaca ünlü EXPO 2021 organizasyonu için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Antakya Ottoman Palace’de sivil toplum örgütleri, belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi bir sunum yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, EXPO 2021’in Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını ancak herkesin bu projenin paydaşı olduğunu söyledi.

Bu çalışmanın kadim şehir Hatay’ın önemli projesi olduğunu ifade eden Başkan Savaş, "İlk adımı attık Haziran ayında 2016’da. Eylülde ilk savunmayı yaptık. Ancak 2017’de Lüksemburg’ta EXPO’yu aldık. EXPO, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı ama o günden itibaren yani Ocak 2017’den itibaren Hatay bütün dinamiklerin ötesinde, sorumluluğunda, zirveye ulaşmak üzere zimmetimize geçti. Bugün onun toplantısını yapıyoruz. Bu bizim kadim şehrimizin önemli projesi. 2021 kimimize göre çok uzak, kimimize göre 4 yıl sonraki çok kısa mesafe, bana göre kısa mesafe bunun için tüm dinamiklerimizin bu uğurda gücümüz neye yetiyorsa birlik ve bütünlük içerisinde el atmamız lazım. Bunun için oradayız" dedi.

"Kaybedilen hiçbir şey yok"

Başkan Savaş, EXPO 2021’i paydaşlarla birlikte pay ederek geleceğe taşımak ve 2021’de bunun sonucunu almak istediklerini kaydetti.

Hatay’ın ender bitki türlerinin yuvası olduğunu ve medeniyetlerin beşiği konumunda olduğunu ifade eden Başkan Savaş şöyle devam etti:

"Biz biraz bir şeyler yaptık. Bugüne kadar belediye olarak profesyonel bir ekiple az da olsa çalıştık. Ömer Bey önderliğinde, genel sekreterliğimizin önderliğinde bu iş bitti. Ama artık bunu paydaşlarımızla birlikte pay ederek geleceğe taşımak ve 2021’de bunun sonucunu almak istiyoruz. EXPO iyi projelendirilmiş ise kaybedilen hiçbir şey yok. İlerlediği zaman birçok ülkeye birçok şehre önemli kazanımlar bırakmış ve en önemlisi yüzde 95’i de bu işten pay elde etmiştir. Bizde altı küsür yıldır savaşın gölgesinde birçok sıkıntıya göğüs geriyoruz. Ve ekonomik anlamda da geriye giden bir şehiriz. Ama bizim kadim şehir olmamız, 3 medeniyete ev sahipliği yapmamız ilk yazılı olmayan olimpiyatların 200 yıl boyunca burada yapılması, ipek yolunun buradan geçmesi, hac yolunun buradan geçmesi, Akdeniz’le komşuluğu, Ortadoğu ile Anadolu’yu birleştiren coğrafya olması, birçok kavmin burada ticaret yapıp bizim gastronomi turizmimize katkı sağlaması, coğrafyamızın güzelliği, birçok bitki örtüsünün burada yaşaması, Asya’nın Ortadoğu’nun en zengin bitki örtüsünün burada olması, 850’ye yakın tıbbi ve aromatik bitkiye sahip olmamız ve 250 tane sadece bu şehre ait çiçek olması son zamanda iki tane tür bulmamız ve Gazella Gazella dağ ceylanlarımız, 7 tane ilçemizin denizle komşuluğu bütün bunlar bizim müthiş zenginliklerimiz. Tüm bunları dünyaya paylaşmak istiyoruz."