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24 Haziran 2017 18:12

Eylem hazırlığındaki canlı bombalar etkisiz hale getirildi

Hatay’da yapılan operasyonda, eylem yapmak için Suriye’den Türkiye’ye geçen 5 DEAŞ’lı canlı bomba Hatay’ın Altınözü ilçesinde yakalandı.

Eylem hazırlığındaki canlı bombalar etkisiz hale getirildi

24 Haziran 2017 18:12


Hatay Valiliğinden yapılan açılamada, ”Suriye’den ülkemizde canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen 5 eylemci, Hatay Mit Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 23 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirilen müşterek operasyonla, Hatay il merkezine ulaşmadan yakalanmıştır. Etkisiz hale getirilen eylemcilerden ikisinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde yakalanan intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan ele geçirilmiştir. Teröristler ile birlikte ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların parça tesirli el bomba fünyeli olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan 3’ü Suriye, 2’si Türk uyruklu 5 kişi gözaltına alınmış olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir" denildi.




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