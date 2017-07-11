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11 Temmuz 2017 11:05

Fabrikadaki tavan vincinden düşen işçi öldü

Hatay’da bir fabrikadaki tavan vincinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Fabrikadaki tavan vincinden düşen işçi öldü

11 Temmuz 2017 11:05


Alınan bilgiye göre, Payas ile Dörtyol ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bir metalürji fabrikasında çalışan 33 yaşındaki Ali Andı, tavan vincinde gece çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yüksekten yere düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği anlaşılan işçinin cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ali Andı’nın ölüm haberini duyan yakınları sinir krizi geçirdi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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