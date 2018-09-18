Fatma nineden, teröristlere bayraklı tepki

Hatay'da 70 yaşındaki Fatma İzzetoğulları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden 9 teröriste adliyeye sevk edilirken Türk bayrağı açarak tepki gösterdi.

Hatay Adliyesi önünde teröristleri protesto eden 70 yaşındaki Fatma İzzetoğulları, teröristlerin yüzlerine tükürmek için adliye önüne geldiğini söyledi. İzzetoğulları, “Titriyorum şu an. Onların bizim vatanımızda işi yok. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz onlara. Ben onları protesto etmek için geldim, yüzlerine tükürmeye geldim. Şehitlerimizin kanının intikamını yüzlerine tükürerek vermeye geldim. Bu devlet bizim, bu vatan bizim. Benim dedem de Yemen'de şehit oldu” dedi.

Kendisi gibi binlerce kişinin dışarıda beklediğini vurgulayan Fatma İzzetoğulları, “İdam istiyorum idam. Beslemeyeceğiz onları. Gerekirse ben bile giderim. İdam istiyoruz. Devletimiz sağ olsun. Başkanımız sağ olsun” diye konuştu.