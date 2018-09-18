İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatma nineden, teröristlere bayraklı tepki

Hatay’da 70 yaşındaki Fatma İzzetoğulları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden 9 teröriste adliyeye sevk edilirken Türk bayrağı açarak tepki gösterdi.

Hatay'da 70 yaşındaki Fatma İzzetoğulları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden 9 teröriste adliyeye sevk edilirken Türk bayrağı açarak tepki gösterdi.


Hatay Adliyesi önünde teröristleri protesto eden 70 yaşındaki Fatma İzzetoğulları, teröristlerin yüzlerine tükürmek için adliye önüne geldiğini söyledi. İzzetoğulları, “Titriyorum şu an. Onların bizim vatanımızda işi yok. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz onlara. Ben onları protesto etmek için geldim, yüzlerine tükürmeye geldim. Şehitlerimizin kanının intikamını yüzlerine tükürerek vermeye geldim. Bu devlet bizim, bu vatan bizim. Benim dedem de Yemen'de şehit oldu” dedi.


Kendisi gibi binlerce kişinin dışarıda beklediğini vurgulayan Fatma İzzetoğulları, “İdam istiyorum idam. Beslemeyeceğiz onları. Gerekirse ben bile giderim. İdam istiyoruz. Devletimiz sağ olsun. Başkanımız sağ olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.