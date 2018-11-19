Fenerbahçeli İsmail Köybaşı, memleketinde hasret giderdi

Fenerbahçeli İsmail Köybaşı, memleketi Hatay'da doğup büyüdüğü mahallenin takımının maçını izledi, arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Arsuz Karaağaçspor ile 1970 Hisarspor arasında Karaağaç Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı da izledi. Köybaşı, maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan doğup büyüdüğü mahallesinin takımı Arsuz Karaağaçspor futbolcularını kutladı.

Arkadaşları ile sohbet edip hasret gideren İsmail Köybaşı, Arsuz Karaağaçspor'a başarılar diledi.