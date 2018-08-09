FETÖ’nün Ankara Kızılay Sorumlusu Hatay’da yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Konya ilinde özel sektörde kimya mühendisi olarak çalışan, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara İli Kızılay bölgesinden sorumlu Ankara il yöneticilerinden olduğu iddiası bulunan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama emri bulunan M.Y. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.