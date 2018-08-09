Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 00:42

FETÖ’nün Ankara Kızılay Sorumlusu Hatay’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Ankara Kızılay bölgesi sorumlusu kimya mühendisi Hatay’da yakalandı.

FETÖ’nün Ankara Kızılay Sorumlusu Hatay’da yakalandı

09 Ağustos 2018 00:42


FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Konya ilinde özel sektörde kimya mühendisi olarak çalışan, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara İli Kızılay bölgesinden sorumlu Ankara il yöneticilerinden olduğu iddiası bulunan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama emri bulunan M.Y. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç