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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 74 - TTT Riga: 77

FIBA Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Letonya temsilcisi TTT Riga’ya 74-77 yenildi.

FIBA Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Letonya temsilcisi TTT Riga'ya 74-77 yenildi.



Salon: Antakya


Hakemler: Elena Chemova (Rusya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Alexandra Stan (Romanya)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 5, Paris 14, Snytsina 15, Cansu Köksal, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 21, Johnson 14, Gajic 3


TTT Riga: Rozenberga, Melnbarde 12, Peddy 19, Brumermane, Pulvere 2, Slaugther 9, Vitola 4, Kreslina 20, Eglita 11


1. Periyot: 21-18 (Hatay lehine)


Devre: 41-39 (Hatay lehine)


3. Periyot: 57-54 (Hatay lehine)

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