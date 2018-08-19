Fidan bahçesinden dünya şampiyonluğuna

Boş zamanlarında, fidancılıkla uğraşan ailesine yardım eden Çapar, destek verilirse kendisi gibi birçok şampiyonun çıkacağını söyledi.

18 yaşındaki İrem Çapar, dövüş sporuna 8 yıl önce babasının teşvik etmesiyle Antrenörü Cemal Dağlıoğlu ile Muay Thai sporuna başladığını belirterek, "2013 yılında Muay Thai Türkiye Şampiyonu, aynı yıl da İstanbul’da Yıldız Bayanlar 51 Kiloda Muay Thai’da Dünya Şampiyonu oldum. 2014’de Malezya’da Yıldız Bayanlar 57 kiloda Dünya Şampiyonu, 2015’de Muay Thai Türkiye Şampiyonu oldum. 2016 yılında kick boks ve boksta Türkiye Şampiyonu oldum. 2017 yılında ise 57 kiloda Muay Thai Türkiye Şampiyonu ve Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası’nda üst genç bayanlarda dünya şampiyonu oldum. Son olarak ise profesyonel bir maçta benden 11 yaş büyük İranlı rakibimi ezici bir üstünlükle yenmeyi başardım. Bundan sonraki hedefim profesyonel maçlara devam etmek. Büyük kategorilerinde ve Olimpiyatlar’da şampiyonluklara devam etmek istiyorum" dedi.

Dövüş sporunu özellikle bayanlara önerdiğini vurgulayan Çapar, “Özellikle bayanlar kendilerini savunacak düzeyde değil. O yüzden kendilerini savunmaları açısından bu sporu öneriyorum. Aynı zamanda çok güzel ve eğlenceli bir spor” diye konuştu.

"Benim kadar iyi birçok arkadaşım var"

Kendisi gibi birçok başarılı sporcunun olduğuna dikkat çeken İrem Çapar, maddi destek alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, "Kulübümüzde en az benim kadar iyi sporcu arkadaşlarımız var. Maalesef şampiyonluklara rağmen destek alamadık. Maddi destek olmadığından dolayı o sporcuları başarıyı yakalayamıyorlar. Bunun için yerel yönetimlerden destek istiyoruz. İlimizden birçok şampiyon çıkabilir ama destek olmadığı için yetersiz kalıyor" ifadelerine yer verdi.

İrem Çapar ailesinin fidancılıkla uğraştığını, boş zamanlarında ailesine yardım ettiğini belirterek, “Bulunduğum mahallede herkes fidancılık işi yapıyor. Bende aileme fidanların ekim ve dikimlerinde yardım ediyorum. Boş zamanlarımda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum aileme" şeklinde konuştu.

İrem Çapar’ın Antrenörü Cemal Dağlıoğlu ise ciddi zorluklar içerisinde hedeflerine ulaştıklarını vurgulayarak, “Beden eğitimi mezunuyum ama dövüş sporlarını çok sevdiğim için 2010’da bu işe başladım. 2010’da ilk çalıştırdığım ekibin içerisinde İrem vardı. İrem hareketli ve yetenekli bir çocuktu. Babasının da destekleriyle ciddi hedefler koyduk. Bu hedeflerin içerisinde ciddi zorluklar vardı ama başaracağımıza inandık. 2013’de ilk Türkiye şampiyonluğu ve akabinde yapılan Dünya Çocuk Oyunları’nda dünya şampiyonu oldu. Sonrasında şampiyonluğu hiç kaptırmadı. Tayland’da 90 ülkenin katıldığı Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olarak orada İstiklal Marşımızı okutarak bizi gururlandırdı. İrem gibi bir sürü yetenekleri keşfedip işleyip, şampiyon yapma çabamız var. Fakat bu çaba bir yerde maddi yetersizliklerden dolayı kısır kalıyor. Yerel yönetimlerin maalesef bu konuda duyarlılığı çok eksik. Biz daha özverili olmalarını, daha iyi niyetli yaklaşıp bize bu konuda destek vermelerini bekliyoruz” dedi.