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Füze değil oksijen tüpü

Hatay’ın Payas ilçesinde bir iş yerinde patlayan oksijen tüpünün görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerinde patlayan oksijen tüpünün görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Alınan bilgiye göre, Payas ilçesinde bir iş yerinin önündeki oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Şiddetli bir şekilde patlayan tüp, havaya uçup bir fabrikanın çatısına düştü.


Patlama sonucu havaya uçan tüpün düşmesiyle fabrikada çalışan bir işçi hafif şekilde yaralandı.

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