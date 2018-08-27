Ğadir Bayramı’nda Samandağ Belediye personeli izinli sayılacak

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, bu sene Ğadir-Hum Bayramının yıl dönümüne denk gelen 28 Ağustos Salı günü belediye personelinin idari izinli olacağını belirtti

Bazı birimlerde bulunması gereken nöbetçi personel dışındaki personele izin verdiğini belirten Başkan Nehir, "Hazreti Muhammed’in Veda Haccı dönüşünde Ğadir-Hum mevkisinde vasiyetini ilan etmiştir. O günün yıldönümü her yıl kurbanlar kesilir, cehennem ateşinin söndüğüne inanılır, namazlar kılınır ve dualar edilir. Vatandaşımız ve personelimizin ibadetini ve dualarını daha rahat yapabilmesi için 28 Ağustos günü izinli sayılacaklar" dedi.