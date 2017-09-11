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11 Eylül 2017 13:56

Gadir Hum Bayramı’nın resmi tatil olması için dilek feneri uçurdular

Sosyal medyadan haberleşip toplanan 12 Arap Alevi sayfasının ortak kararı ile Gadir Hum Bayramı’nın bölgede resmi tatil olması ve dini bayram olarak resmiyet kazanması için etkinlik düzenlendi.

Gadir Hum Bayramı’nın resmi tatil olması için dilek feneri uçurdular

11 Eylül 2017 13:56


Gadir Hum Bayramı’nın resmi tatil olması ve dini bayram olarak resmiyet kazanması için düzenlenen etkinliğe Samandağ Belediyesi de destek verdi. Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen organizasyonla yüzlerce dilek feneri, dilekler dilenerek gökyüzüne bırakıldı. Samandağ sahilleri dilek fenerleriyle aydınlatıldı.


Samandağ Sahili’nde Gadir Hum için Dilek Fenerleri uçurulmasının ardından imza kampanyası başlatıldı.


Tolga Antakya isimli vatandaş, “Gadir Hum’un resmi tatil ilan edilmesi için sosyal medyada 12 sayfa birleşerek bu etkinliği düzenledi. Umarım yetkililer bizi duyup gereken düzenlemeleri yaparlar. Destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.


Etkinlikte çevreyi kirletmemek için özel bir çaba sarf edilirken dilek fenerinin uçurulmasının ardından sahil temizliği yapıldı.




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