Gastronomi Kenti Hatay'da dolmalık ve turşuluk salatalıklar kışa hazırlanıyor

Altınözü ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen “Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor” projesi kapsamında kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve işsiz sayısının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı” kurslarında kadınlar, dolmalık ve turşuluk salatalıkları kışa hazırlıyor. Elde edilen salatalıkları iki aşamada değerlendiren kursiyerler, dolma yapımına uygun olan salatalıkları dolmalık olarak kullanırken küçük ve ince kalan salatalıkları da turşuluk olarak değerlendiriyor.

Salatalık dolmasının, patlıcan ve kabak dolmasından daha lezzetli ve pratik olduğunu söyleyen Pamuk Eller Yöresel Ürünler Üretiyor Projesi kursiyerlerinden Nevin Dönmez, salatalık dolmalarının kısık ateşte 30 dakikada piştiğini ifade etti. Kursiyer Dönmez, "Burada şuanda salatalık dolması yapıyoruz. Hatay'da ve Altınözü'nde yaygın olmadığı için biz burada ilki yapıyoruz. İki aşaması var. Salatalıkları soyarak da yapabilirsiniz, soymadan da yapabilirsiniz. Bildiğiniz patlıcan dolması gibi, hiçbir zorluğu yok. İç olarak, harç olarak aynı harcı kullanıyoruz, dolma harcını kullanıyoruz. Pişirim aşaması ise kuruduktan sonra onu sıcak suyla güzelce yıkayıp, doldurup kısık ateşle pişirebilirsiniz. Tat derseniz tat aynı, patlıcan dolması, kabak dolmasını aratmıyor. Pişirme süresi ise 30 dakikada pişer. Yani kısık ateşte 30 dakikada pişer. Biraz nar ekşisi ister üzerine. Sonra servise hazırdır, yani zor bir aşaması yok. Tat olarak da daha değişik, görselliği de değişik, daha güzel bir tat bulabilirsiniz mutfaklarınızda" dedi.

Salatalık dolmasının Altınözü'ne has bir yöresel lezzet olduğunu vurgulayan Pamuk Eller Yöresel Ürünler Üretiyor Projesi eğitmeni Derya Bilmez, salatalık dolmasının ekonomik açıdan tercih edildiğini söyledi. Salatalık dolmasının kurutma aşamasını anlatan Eğitmen Bilmez, "Salatalıklarımız önce oyuluyor daha sonra sonra tuzlanıp iplere dizilecek. İplere dizme işleminden sonra güneşte kurutma işlemi yapacağız. Güneşte kurutma işleminden sonra patlıcan ve dolmalık biber gibi saklanarak,kış aylarında dolma olarak tüketilen bir ürün olarak sofralarımıza sunuluyor" dedi.

Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor projelerinde sona yaklaşıldığını ifade eden Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, "SODES Projesi kapsamında 'Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor' projemiz vardı. Uygulaması devam ediyor. Hatta projede sona yaklaşmaktayız. Altınözü birçok üründe, çok önemli noktada. Özellikle biber, salatalık ve domates. Bunlarda kurutmalık ve paketleme yönelik olarak halk eğitimde hanımefendi kardeşlerimiz bu konuda çalışıyorlar" dedi.