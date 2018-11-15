Gastronomi şehri Hatay'a yeni lezzet: "Kiremitte kaşarlı sucuk"

Tepsi kebabı, oruk gibi 600'e yakın yemeğiyle bu alanda Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alan Hatay'da kasap Şefik Çalışkan 'Kiremitte kaşarlı sucuk' ile Hatay mutfağına yeni bir lezzet kattı.

Şefik Çalışkan, kiremitte kaşarlı sucuğun farklı bir lezzeti olduğunu belirterek “Yaklaşık 4 senedir bu mesleği icra etmekteyiz. Kiremitte kaşarlı sucuk yapıyoruz, farklı bir lezzet, farklı bir tat oluyor. Bunu yeni geliştirdik, mucidi biziz” dedi.

Kiremitte kaşarlı sucuğun önemli özelliğinin acı olmasını gösteren Çalışkan, “Malzemelerimiz soğan, domates, biber acı olacak özellikle, esprisi o zaten. Acılı sucuğumuzla beraber güzel bir harmanlayıp, kaşarlayıp fırında farklı bir lezzet oluşturmaya çalışıyoruz. Sucukta yüzde yüz kendi imalatımız ve dana eti ile yapılıyor" diye konuştu.

Hatay'ın gastronomi şehri seçilmesinden geç bile kalındığına dikkat çeken Çalışkan, “Hatay'ın gastronomi şehri seçilmesi, geç kalınmış karardı bence. Çok güzel oldu Hatayımız için daha güzel yerlere geleceğiz bu lezzetlerden dolayı” şeklinde konuştu.

Şefik Çalışkan, killi topraktan pişirilerek yapılan güveç kabında kiremitte kaşarlı sucuğun daha lezzetli olduğunu dile getirerek, "Domates, acı biber ile harmanladığımız salatımızı kiremitin üzerine koyuyoruz. Kiremitin özelliği ise geç pişer ve geç soğur. Atalarımızın kullandığı ilkel yemek aletlerinden bir tanesi. Tamamen toprak, doğal. Daha lezzetli oluyor. Üzerine kendi ellerimizle yaptığımız içerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan acılı dana sucuğumuzu koyuyoruz. Hatay'da birçok lezzetin olmasına rağmen, farklı bir lezzet tasarladığımıza inanıyorum. Tutuldu, insanlar tercih ediyor acı olmasına rağmen. Acı olmazsa yemiyorlar zaten. Şehir dışından gelenler acı yemiyor ama bu işinde esprisi acı yemek. Acıyı seven insanlara tattırabiliyoruz. İskenderun'dan, Kırıkhan'dan gelen arkadaşlarımız oluyor. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.