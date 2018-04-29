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29 Nisan 2018 19:06

Gazeteci Ahmet Seher’den “Fotoğrafla İskenderun” sergisi

Gazeteci Ahmet Seher, ikinci “Fotoğrafla İskenderun” konulu kişisel fotoğraf sergisini açtı.

Gazeteci Ahmet Seher’den “Fotoğrafla İskenderun” sergisi

29 Nisan 2018 19:06


İskenderun’da uzun yıllardır gazetecilik ve İhlas Haber Ajansı Muhabirliği yapan Ahmet Seher, ikinci “Fotoğrafla İskenderun” konulu kişisel fotoğraf sergisini Prime Mall AVM’de açtı. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, CHP Arsuz İlçe Başkanı Faik Çekin, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık, Çelik İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör ve yönetim kurulu, MHP İskenderun Belediye Meclis Üyeleri Emir Selim Yazar, İbrahim Yavuz ve Adnan İşler, Bahçeşehir İskenderun Kampüsü Müdürü Mustafa Uçan, gazeteciler ve daha çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcilerinin katıldığı Gazeteci Ahmet Seher’in ikinci kişisel “Fotoğrafla İskenderun” sergisi büyük ilgi gördü.


Büyüleyen fotoğrafların tablolarda hayat bulduğu sergi büyük beğeni topladı. Serginin açılışında konuşan Gazeteci Ahmet Seher, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılan herkese teşekkür etti.


İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık da yaptığı konuşmada, fotoğrafçılığın çok önemli bir sanat dalı olduğunu belirtirken, fotoğrafların bir gazeteci tarafından çekilmesi halinde ise ayrı bir değer ve anlam kazandığına vurgu yaptı.


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de yaptığı konuşmada, sanata verilen değere dikkat çekerken, bir sanat galerisi ve tiyatro bulunmaması nedeniyle serzenişte bulundu.


Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın da yaptığı konuşmada, başarı, özveri ve gayretin, şehrine duyduğu sevginin birer ürünü olan fotoğraf sergisinden dolayı Gazeteci Ahmet Seher’i tebrik etti.


Gazeteci Ahmet Seher’in ikinci kişisel “Fotoğrafla İskenderun” sergisi, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından gezildi.




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