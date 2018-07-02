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02 Temmuz 2018 14:23

Gazeteci Yavuz Donat: ‘Hatay ile gurur duyulur’

Gazeteci Yavuz Donat, Antakya’da AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi.

Gazeteci Yavuz Donat: ‘Hatay ile gurur duyulur’

02 Temmuz 2018 14:23


Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın konuğu olarak Hatay’a geldi. Antakya’da Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve gazeteci meslektaşları ile bir araya gelen Yavuz Donat, burada Hatay ile ilgili sohbet ederek bilgi topladı.


Antakya’da bir restaurantta gerçekleşen toplantıya geniş bir katılım olurken, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başta olmak üzere toplantıya katılan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Gazeteci Donat’ta Hatay ile ilgili genel bilgiler vermenin yanı sıra, Hatay’da yaşanan sıkıntılar konusunda da destek istedi. Gazeteci Yavuz Donat, Hatay’a sahip çıkmanın önemli olduğunu, siyasetçilerin halka dokunması gerektiğini belirterek “halkımız korumalar eşliğinde dolaşana siyasetçileri sevmiyor. Halktan korkmamıza gerek yok, başımıza bir şey gelirse Allah’tan. Halkın içinde olduğunuz zamana başarılısınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir lafının unutulmaması gerekir. Tüm siyasetçilere önerdiği ‘insana dokunmak’. Türkiye’den öyle Cumhurbaşkanları geldi, geçti ki Çankaya Köşkü’nün kapısı 3-5 sene kapalıydı” dedi.


Hatay’a daha önce geldiğinde yaşadığı anısını da anlatan Gazeteci Yavuz Donat “Reyhanlı’ya gittiğimde adamın evine bomba düşmüştü. İşyeri ve evi harap olmuş. Yanında kızı vardı. Kıza ‘sen ne olacaksın?’ dedim. ‘Ben subay olacağım’ dedi. Evi bombalanan bir ailenin çocuğu ben subay olacağım diyorsa, bu Ülke ve Hatay ile gurur duyulur” ifadelerine yer verdi.


AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise Gazeteci Yavuz Donat’ın Hatay ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek “ilerleyen dönemlerde de gazeteci büyüklerimiz, Bakanlarımız ve ilgili müdürlerimiz ile toplantılara devam edeceğiz” dedi.




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