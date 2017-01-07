Gaziantep şehidi Yusuf Erin’in bebeği dünyaya geldi

Gaziantep’te 1 Mayıs 2016 tarihinde bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında şehit olan polis memuru Yusuf Erin’in kızı oldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Yusuf Erin’in eşi Rabia Erin, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde özel bir hastanede doğum yaptı. Bir kız bebek dünyaya getiren Rabia Erin, "Yusuf, şehit olamadan 3 gün önce çocuğumuz olacağını söyleyince ’kızımız olursa Sare ismini verelim’ demişti. Kızıma ismini babası verdi. Biz doyamadık Yusuf’uma. Hiç görmeden babasını yetim kaldı yavrum. Mutluluğumuz kursağımız kaldı. Zalime inat dimdik duracağız. Bir her şeyi ahirete bıraktık" dedi.