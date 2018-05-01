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01 Mayıs 2018 17:20

Gelin ve damat kendilerini yürüyüşün ortasında buldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gelin ve damat kendilerini yürüyüşün ortasında buldu

01 Mayıs 2018 17:20

Çevrede düğün için fotoğraf çektiren gelin ve damat, kendisini yürüyüşün ortasında buldu. Sırtındaki çuvalla kutlamaları izleyen kağıt toplayıcısı küçük çocuk ise ekonomik zorlukları ortaya koydu.


İskenderun ve çevre ilçelerden gelen STK’lar ile çeşitli sendika üyeleri, Belediye Spor Kompleksi önünde toplandı. Geniş güvenlik önlemleri altında ellerinde pankartlarla, anıt alanına giriş yapan vatandaşlar, burada davul–zurna eşliğinde halaylar çektiler. Düğün için fotoğraf çekimi yaptırmak için kendisini yürüyüşün ortasında bulan çift de dikkat çekti. Sırtında çuvalıyla yürüyüşe katılanları izleyen bir çocuk ise ekonomik zorlukları ortaya koydu.


Orhan ve Merve Bayırlı çifti sahile düğün fotoğraflarını çektirmek için geldiklerini belirterek, “Bugün 1 Mayıs kutluyoruz. Tören olduğunu bilmiyorduk. Her taraf kapalıydı. Girmek için çok dolandık. Mutluyuz. Herkesin bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.


Tüm katılımcıların anıt alanında toplandığı sırada adının Abdullah olduğu öğrenilen 10 yaşındaki çocuk ise görüntülendiğini anlayınca alandan uzaklaşmaya çalıştı. Okula gitmediğini, çöplerden kağıt, plastik topladığını söyleyen küçük Abdullah, sırtına aldığı çuvalı ile alanın dışına gitti. Küçük çocuk, havanın sıcak olması nedeniyle bir banka uzanarak yorgunluğunu atmaya çalıştı.


Etkinlikler, tertip komitesinin yaptığı konuşmaların ardından olaysız sona erdi.




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