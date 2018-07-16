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16 Temmuz 2018 18:07

Genç milli atletten büyük başarı

Hataylı Milli atlet Mustafa Helvacı Büyükler Atletizm Pist Şampiyonasında Türkiye 2.

Genç milli atletten büyük başarı

16 Temmuz 2018 18:07

’si oldu.


Hatay’ın Genç Milli Atleti Mustafa Helvacı, gençler kategorisinde olmasına rağmen, Bursa’da gerçekleşen Büyükler Atletizm Pist Şampiyonasında 800 metrede Türkiye 2.’si oldu. Büyük bir başarıya imza atan Helvacı 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde Bulgaristan’da yapılacak Balkan Büyükler Şampiyonası’nda Milli Takım’da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.


Milli antrenörler Abdulmecit Ölçer ve Senem Ölçer Milli Sporcu Helvacı’ya başarılar dileklerinde bulundu. Antrenörler, zorlu süreç ve çalışmalarda yanlarında yer alan ve destekte bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’a, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Cemil Şensöz’e, Dr. Umut Emin Abdulhayoğlu’na ve Antakya Atatürk Stadyumu’nda yapılan çalışmalarda kolaylık sağlayan Stadyum Şefi İbrahim Arıkan’a teşekkür etti.




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