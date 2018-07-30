Gençlik Kültür ve Sanat Evi’nin resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Defne Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere yönelik kurduğu Gençlik Kültür ve Sanat Evi’nin resim öğretmeni Ali Karasu ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği resim sergisi halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Harbiye Hidro Atatürk Park’ta, Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman’ın yaptığı açılışla başlayan sergi sanatseverler tarafından beğeni ile karşılandı.

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Harbiye Hidro Atatürk Park’ta, Defne Belediyesi Gençlik Kültür ve Sanat Evi öğrencilerinin yapmış oldukları resimleri hayranlıkla gezen ziyaretçiler; minik ressamların heyecan ve mutluluklarına ortak oldular.

Yaman: “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Resim sergisinin yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman, “Diğer bütün hizmetlerden üstün tuttuğumuz çocuklarımız ve gençlerimizin ulaştıkları başarılar, en büyük gurur kaynağımız. Gençlik Kültür ve Sanat Evimizin kıymetli resim öğretmeni Ali Karasu eğitmenliğinde çok güzel noktalara gelen resim öğrencilerimiz, sergiledikleri resimlerle bizleri adeta büyülediler. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sanata, spora ve geleceğimiz gençlerimize desteğimiz sürecektir” ifadelerine yer verdi.

Karasu: “Başkanımıza gönülden teşekkürler”

Gençlik Kültür ve Sanat Evi resim öğretmeni Ali Karasu ise öğrencilerin özene bezene çizdiği, her birinin el emeği göz nuru olduğu resimleri sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan ötürü mutlu olduklarını dile getirerek, “Bu tür sergiler, öğrencilerimizin motivasyonu ve resim sanatında kazanacakları başarılar adına oldukça önemli. Defne Belediye Başkanımız Dr. İbrahim Yaman’a, böylesi yetenekli ellerin resmettiği resimlere, sanata ve emeğe duyduğu saygı ve verdiği destek için teşekkür ediyoruz” dedi.