Geri dönüşüme duyarlı okullar ödüllendirildi

Samandağ Belediyesi'nin gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmalarında en çok atık pil ve yağ toplayan okullara ödülleri verildi.

Samandağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmalarından 'Atık Pil ve atık Yağ Toplama' kampanyaları kapsamında en çok atık pil ve yağ toplayan Kuşalanı Anadolu Lisesi, Sıdıka Bedia Kara İlkokulu ve Zeynel Abidin Cilli Ortaokulu'na topladıkları yağ ve atık pil karşılığında ödül almaya hak kazandı.

Ödüller, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Ahras Nural ve Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber tarafından okul yöneticilerine teslim edildi.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Ahras Nural, “Çevreye karşı daha duyarlı bir toplum haline gelmemizi sağlamak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Okul öğrencileri, yöneticileri ve velilere göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Atık Pil Toplama Kampanyası'nda birinciliği elde eden Kulalanı Anadolu Lisesi'ne 1 adet tam teşekküllü tenis masası ile 2 adet basketbol topu verildi. Samandağ ilçesinde okullar arası bitkisel atık yağ ve atık pil toplama kampanyasında ikinci olan Sıdıka Bedia Kara İlkokulu'na ise skor panosu ile birlikte 9 adet satranç takımı verildi. Geri dönüşüm kampanyalarında üçüncü olan Zeynel Abidin Cilli Ortaokulu'na ise 5 adet satranç takımı ile 5 adet futbol ve voleybol topu verildi.