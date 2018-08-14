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14 Ağustos 2018 14:55

Girişimci kadınlar sertifikalarını aldı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hatay Şubesi, Payas Belediyesi ve KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarını başarı ile tamamlayan kadınlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Girişimci kadınlar sertifikalarını aldı

14 Ağustos 2018 14:55


Girişimcilik kursu kapsamında, kadınların sahada daha aktif olmaları için Payas Belediyesi’nin katkıları ile KOSGEB destekli başlatılan kurslarda sertifika verilen kadınlara danışmanlık hizmeti de verilerek iş yerini açması noktasında proje desteği de veriliyor.


Girişimcilik kurslarında kadınlara sadece sertifika verilmekle kalınmadığını proje sürecinde ve iş yerini açma noktasında yardımcı olunduğunu ifade eden kursiyer Jülide Yıkıcı, KADEM’in verdiği destek ve güçle kafe tarzında iş yeri açmayı hedeflediğini belirtti.


Kursiyer Pelin Özsoy ise cheesecake üzerine iş yeri açmak üzere olduğunu ve evde üretim yaparak para kazanmaya başladığını belirterek kendine güvenen girişimci kadınların KADEM ile görüşmelerinin faydalı olacağını söyledi.


KADEM Hatay İl Başkanı Selma Tunç ise KADEM olarak kadınların her alanda her zaman yanında olduklarının altını çizdi. Kadınların toplumda ve hayatın birçok alanında daha güçlü olmaları için çalıştıklarını belirten Tunç, girişimcilik kursları ile hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan kadınlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



“Kadınlara hayatın her alanında destek olmak borcundayız”


KADEM’in bir çok çalışmasına destek olan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise kadınlara hayatın her alanında destek olmak zorunda olduklarının altını çizdi. Başkan Altan, "Kadının güçlü olduğu toplumlarda biz siyasetçiler daha rahat ederiz. Kadının güçlü olduğu toplumlarda yöneticiler daha bilinçli hareket etmek zorunda kalır çünkü kadının güçlü olduğu yerde yöneticiler kendilerini geliştirmek ve değiştirmek zorunda kalır. O Yüzden biz size hayatın her alanında destek olmak borcundayız bu sözü de sadece lafla değil icraatla göstermek için yanınızdayız" dedi.


Yapılan konuşmalar sonrasında kursiyerlere sertifikaları Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve KADEM Hatay İl Başkanı Selma Tunç tarafından verildi.




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