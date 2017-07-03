Girişimcilik kursiyerlerine sertifika

Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kurslarında 30 kursiyer, toplamda 32 saat süren eğitim sonunda sertifika almaya hak kazandı.

Kursiyerlere törenle sertifikalarını veren Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Kurslara katılım gösteren siz değerli kursiyerlerimiz, edindiğiniz deneyim ve uzmanlar tarafından verilen bilgi sonucunda sertifikalarınızı alıyorsunuz. Kendi iş yerlerinizi kuracak, ilçemiz için bir istihdam kapısı açacaksınız. Hepinize iş hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Sertifikalarını alan kursiyerler, tören sonunda Belediye Başkanı Bekir Altan ile toplu fotoğraf çektirdi.