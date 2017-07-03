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03 Temmuz 2017 16:00

Girişimcilik kursiyerlerine sertifika

Hatay’ın Payas İlçesinde KOSGEB İl Müdürlüğü ve Payas Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen uygulamalı girişimcilik kurslarına katılan kursiyerlere törenle sertifikaları dağıtıldı.

Girişimcilik kursiyerlerine sertifika

03 Temmuz 2017 16:00


Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kurslarında 30 kursiyer, toplamda 32 saat süren eğitim sonunda sertifika almaya hak kazandı.


Kursiyerlere törenle sertifikalarını veren Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Kurslara katılım gösteren siz değerli kursiyerlerimiz, edindiğiniz deneyim ve uzmanlar tarafından verilen bilgi sonucunda sertifikalarınızı alıyorsunuz. Kendi iş yerlerinizi kuracak, ilçemiz için bir istihdam kapısı açacaksınız. Hepinize iş hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.


Sertifikalarını alan kursiyerler, tören sonunda Belediye Başkanı Bekir Altan ile toplu fotoğraf çektirdi.




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