Göğüs kafesi açılmadan delik kalbi ameliyat edildi

Son günlerde göğüs ağrısı yaşayan ve gittiği Dörtyol Devlet Hastanesi’nde kalbinin doğuştan delik olduğu anlaşılan 18 yaşındaki Yusuf Demirçelik gittiği İskenderun’daki özel bir hastanede minimal invaziv kalp cerrahisi yöntemiyle göğüs kafesi açılmadan ameliyat edildi.

Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Çetin Murat Songur ve ekibi tarafında gerçekleştirilen operasyonda, hasta göğüs kafesi açılmadan sağlığına kavuşturuldu.

Operasyonla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Çetin Murat Songur, dünyada tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi kalp ameliyatlarında da daha küçük kesiklerle insan anatomisine en az zararı vererek müdahale etme oranının arttığını söyledi.

Kalp hastalıklarının daha genç yaş gruplara inmesiyle birlikte hastalarda kozmetik kaygıların arttığını belirten Doç. Dr. Çetin Murat Songur, “Ülkemizde de bu tarz ameliyatlar yapılmaya başlandı ama dünya genelinde olduğu kadar yaygınlaşamadı. Bizde İskenderun’da, bu bölgede 5 santim kesikten kapak onarımı artı doğuştan kalp deliği olan bir hastanın kalp deliğini kapattık. Hastamız gayet sağ ve sağlıklı. Tabi özellikle kalp hastalıklarının daha genç yaş gruplarına inmesiyle birlikte hastalarda özellikle kaygılarda bir hayli artmaya başladı. Bu anlamda bu ameliyatların hastaların ilerleyen yıllarda kaygılarını gidermiş oluyor. Kamera desteğiyle kalbin görüntüsünü bir monitöre alıyoruz ve bütün cerrahi işlemi ekrandan yapabiliyoruz. Böylelikle tüm göğüs kafesini açmadan kamera desteğiyle bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen bu ameliyatlardan sonra hastanın ikinci günde taburcu edildiğini belirten Songur, “Önemli noktalardan bir tanesi de kalp ameliyatlarında çok fazla miktarda kan ve kan ürünü ister istemez kullanılmakta. Biz bu hastamıza bu ameliyattan sonra hiç kan ve kan ürünü transfüzyonu yapmadık, gerek görmedik. Bunlar hastanın ilerleyen zamanlarda iyileşmesine daha hızlandıracak, enfeksiyon oranlarını daha azaltıcı normal hayata biran önce dönmesini sağlayacak prosedürler ve yaygınlaşacağını düşündüğümüz prosedürler. Özel bir deneyim gerektiren prosedürler. Tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi artık kalp cerrahisinde de bu ameliyatların sayısının daha da artacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Sağlığına kavuşan 18 yaşındaki Yusuf Demirçelik ise göğüs kafesinin açılması ve büyük ameliyatın kendisini korkuttuğunu belirterek, “İlk göğüs ağrısıyla başlamıştı. Dörtyol Devlet Hastanesi’ne görünmüştüm. Oradan özel hastaneye sevk edildim. Buraya geldim Doktorum Çetin Murat Songur ameliyat demişti. Biraz gözüm korktu. Büyük bir kesik açılacak diye normalde her iş yapamazsın diye gözümü korkuttular. Küçük bir kesik açıldı. Şuan her işimi yapabiliyorum. Doktoruma ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gülbeyaz Demirçelik ise “Çok memnun kaldık, kapalı bir ameliyat olunca. Oğlumun geleceği söz konusuydu açık ameliyat olsaydı eğer, çalışamaz, iş yapamaz. Çünkü geleceği var çocuğumun. Kapalı ameliyat olunca hiçbir engel kalmadı. Çok şükür iyi. Kontrole geldik her şey iyiye gidiyor. Sevindim doktorumuzdan Allah razı olsun” dedi.