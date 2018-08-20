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20 Ağustos 2018 11:43

Gökhan Karadeniz Hatayspor’da

Spor Toto 1.

Gökhan Karadeniz Hatayspor’da

20 Ağustos 2018 11:43

Lig ekiplerinden Hatayspor, BB Erzurumspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz’i kadrosuna kattı.


Hatayspor, 2010 yılında renkleri altında profesyonelliğe ilk adımı attıktan sonra Süper Lig takımlarının formasını giyen Gökhan Karadeniz ile anlaştı.


Hatayspor Kulübü yöneticilerinden Aydın Toksöz, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Bizde profesyonelliğe ilk adımı attı. Şu anda kendisi 4 şampiyonluk yaşadığı takımlardan sonra inşallah Hatayspor’da da başarılı bir sezon geçirecek. Kendisine bizim için bir bayram hediyesi, inşallah önümüzdeki maçlarda forma giyecek” dedi.


Elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade eden Gökhan Karadeniz ise bildiği ve tanıdığı güzel bir camiaya geldiğini söyledi. Gökhan Karadeniz, “İnşallah Allah utandırmaz, güzel günler geçiririz burada. Elimden gelenin en iyisini yapacağım inşallah” dedi.


Orta saha ve forvet arkasında görev yapan Gökhan Karadeniz sırasıyla; Hatayspor, Karacabey Belediyespor, Aydınspor 1923, Altınordu, Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Bandırmaspor ve BB Erzurumspor formalarını giydi.




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