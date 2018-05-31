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31 Mayıs 2018 15:51

Gökhan Zan Hatayspor’da

Spor Toto 1.

Gökhan Zan Hatayspor’da

31 Mayıs 2018 15:51

Lig’in yeni ekibi Hatayspor’da sportif direktörlüğe Gökhan Zan getirildi.


Hatayspor Kulübü Başkanı Mehmet Maden, yaptığı açıklamada, eski milli takım oyuncusu Gökhan Zan ile sportif direktörlük konusunda anlaştıklarını belirtti.


Takıma yapılması planlanan transferler konusuna da açıklık getiren Başkan Maden, “Hatayspor’un yeni sezonda daha başarılı bir süreç geçirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. İlk olarak takımın sportif direktörü olarak Gökhan Zan ile anlaşma yaparak takıma kazandırdık. Antrenörümüz İlhan Palut ile birlikte teknik olarak çalışmalarını yürütecek, bizler de transfer komitesi olarak onlara yardımcı olacağız. Diğer yandan da hızla iç transferi tamamlayacağız. Ardından 1. Lig için gerekli olan yerli ve yabancı oyuncu arayışlarımızı hayata geçireceğiz. Ulusal ve yerelde sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Hatayspor’a destekleri artırma yarışı içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda yine hedefi olan, şampiyonluk kovalayan bir takım olma sözünü veriyoruz” dedi.




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