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12 Temmuz 2018 16:51

Göl ve göletlere 90 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Hatay’daki göl ve göletlere 90 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Göl ve göletlere 90 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

12 Temmuz 2018 16:51


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, su ürünleri kaynaklarındaki doğal türlerin ve çevre dengesinin korunması, su kaynaklarında biyolojik çeşitliliğin arttırılması, deniz ve iç sularındaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" yürütülüyor.


Proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri’nde 5 milyon adet yavru sazan balığı üretildiği ve Hatay’a 90 bin adet sazan balığı yavrusu tahsis edildi.


Anadolu’nun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşlar için kaliteli bir protein, balıkçılar için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıklar, Hatay Gıda ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Avni Hatay ve Su Ürünleri Mühendisleri tarafından Kırıkhan Gölbaşı Gölü, Reyhanlı Yenişehir Göleti, Merkez Karlısu Göleti, Yayladağı Hisarcık, Görentaş ve Yalaz göletlerine bırakıldı.




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